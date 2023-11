Déthié Fall : « Ce qui est attendu demain par tout le peuple, c’est la réhabilitation de Ousmane Sonko »

Ce vendredi, la Cour suprême doit trancher le pourvoi en cassation des avocats de l’Etat du Sénégal contre la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales ordonnée par le juge du tribunal d’instance de Ziguinchor. Déthié Fall est convaincu que le leader de Pastef sera réhabilité le 17 novembre.



« Dire à la communauté internationale que demain, c’est, un jour, historique pour le pays pour la démocratie. Dire au Président Macky Sall que l’ambition, le projet porté par un candidat, l’espoir que les Sénégalais portent sur ce candidat-là, ne peuvent être un délit dans ce pays. Que reproche-t-on à Ousmane Sonko d’être aimé par la majorité des Sénégalais, de vouloir construire ce pays, de vouloir devenir le président de la République et qu’il se rassure (…) et par conséquent, ce qui est attendu demain (vendredi) par tout le peuple, c’est la réhabilitation du président Ousmane Sonko pour qu’il puisse compétir et participer à l’élection présidentielle de 2024 », a dit le président du Parti républicain pour le progrès (Prp) en marge de la conférence de presse conjointe de Yewwi Askan Wi.



Déthié Fall d’ajouter : « Qu’il laisse le président Ousmane Sonko participer à cette élection présidentielle et demander aux Sénégalais d’en faire leur affaire personnelle, en cas d’autorisation de cette marche, que ce peuple se mobilise et que ce grand rassemblement permettra au moins au Président Macky Sall de comprendre que la décision est attendue dans un seul et unique sens »



Le président du parti Sénégalais Unis pour le développement (SUD) s’est aussi prononcé sur le rassemblement de ce vendredi. Il appelle à une mobilisation générale dans les 46 départements du pays.



« La rencontre du 17, c’est une mobilisation nationale. Ce sera un combat pour la dignité, un combat contre l’humiliation et la bassesse. Le 17, ce sera un combat contre le mal et le bien, un combat de la liberté contre l’esclavage. Si on laisse l’Etat de droit dans cet état, dans 10 ans ça sera la mort de cette nation. On prône la non-violence. Nous appelons à une mobilisation générale dans les 46 départements du pays », a dit Moustapha Guirassy.