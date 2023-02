Déthié Fall déclare sa candidature pour la Présidentielle de 2024

Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections Législatives de juillet 2022, Déthié Fall, a annoncé ce dimanche 26 février qu’il compte briguer les suffrages des Sénégalais en 2024 lors de l’élection présidentielle.



« Par la Grâce du Seigneur et la contribution de chaque sénégalais, j’ai emprunté le chemin du syndicalisme universitaire, de la politique, de l’Assemblée Nationale et aujourd’hui Président de Parti – PRP – Parti Républicain pour le Progrès/Dissoo Ak Askan Wi. Les responsabilités qui ont été les miennes et le cumul des différentes expériences engrangées m’ont fait pleinement prendre la plénitude de la conscience des défis et de tous les enjeux du moment. J’ai décidé aujourd’hui, de mettre au service du pays, cette forte expérience politique de 19 ans et de 22 ans d’expériences professionnelles, pour un développement maitrisé avec à la base rigueur et détermination, sérieux et bonne gouvernance, éthique et déontologie », a-t-il déclaré.



Déthié Fall informe également Pour finir, qu’un séminaire des cadres de son parti sera organisé au mois de mai « pour la finalisation et le partage du programme qui sera soumis au sénégalais et qui est le fruit de longues itérations. Dans une démarche participative et consensuelle, ce séminaire réunira plus de 500 cadres et professionnels des secteurs vitaux de la nation ».



Mais pour officialiser la candidature de son président le PRP compte organiser un congrès d’investiture au mois de juillet 2023.