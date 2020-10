Détournement présumé de 80 millions à Bambilor: les partisans du maire Ndiagne Diop accusent le ministre Oumar Guèye d’être derrière les accusations

La bataille de positionnement dans le département de Rufisque au sein de la mouvance présidentielle est sans pitié. Dans cette bataille, la calomnie et la manipulation sont des armes fréquemment utilisées. L’adjoint maire de la commune de Bambilor, Landing Mbengue, avait accusé le premier magistrat de la commune, Ndiagne Diop, d’avoir falsifié les signatures de membres du bureau pour débloquer la somme de 80 millions de francs.



Landing Mbengue, premier adjoint au maire, Mme Aïssatou Guèye, conseillère municipale, en présence du 2e adjoint, El Hadj Samb et de dix autres conseillers municipaux de la commune de Bambilor (Rufisque), avaient tenu jeudi 08 octobre 2020 un point de presse pour interpeller le maire Ndiagne Diop, sur sa gestion de la Covid. Selon eux, 80 millions auraient été décaissés, à l’insu du bureau municipal. « Il est temps aujourd’hui qu’on aille aux choses sérieuses. J’en appelle à tous les confrères conseillers qui sont au niveau de la municipalité de venir vers nous pour qu’on discute réellement sur la situation qui prévaut dans la mairie. Sinon demain, nous serons sanctionnés et nous tous nous serons responsables » avait déclaré Landing Mbengue, premier adjoint au maire de la commune de Bambilor, au cours de cette rencontre avec les journalistes.



C’est dans ce même sillage que Mme Aïssatou Guèye, conseillère municipale, s’était interrogée sur le fait de savoir comment le maire Ndiagne Diop a pu décaisser ces 80 millions à l’insu du bureau municipal. « Comment a-t-il fait pour convaincre le sous-préfet afin d’obtenir une approbation, comment a-t-il pu décaisser 80 millions au niveau du Trésor alors que les membres du bureau n’ont ni siégé ni signé ? Nous ne comprenons pas. Est-ce qu’il a imité nos signatures ? Nous ne savons pas. Nous interpellons directement le chef de l’Etat pour auditer la commune de Bambilor » avait déclaré la conseillère municipale. La réplique des partisans du maire ne s’était pas fait attendre.



« Landing Mbengue est très limité politiquement. Il est un élément du ministre Oumar Guèye, un maître chanteur encagoulé, qui manque de courage politique. Il a failli à sa mission et ses devoirs. Le ministre Oumar Guèye ambitionne de coiffer les quatre communes que compte le département de Rufisque. Or, la commune de Bambilor compte 23 villages tandis que celle du ministre, Sangalkam, compte à peine 3 villages » soutient Dr El Hadj



Moustapha Kane, conseiller municipal à la mairie de Bambilor trouvé dans son bureau. Le formateur dans les écoles de santé ne s’est pas privé pour sonner la charge contre les détracteurs du maire Ndiagne Diop. « Le budget a été voté depuis le mois de février, le 24 mars il a été approuvé et une somme de 59 992 500 de francs au niveau de la rubrique dépenses diverses a été débloquée. La ligne existait déjà, c’est une réorganisation du budget. L’ordonnance du 30 avril 2020 est une ordonnance du ministère des Collectivités locales qui demande au bureau municipal de substituer le conseil municipal pour accélérer les procédures de dettes, mais tel n’a pas été le cas parce que la somme a été débloquée bien avant » recadre docteur Kane. Selon lui un adjoint au maire digne de ce nom ne peut guère ignorer cette ordonnance, présence de la pandémie oblige.



Riposte contre le camp du ministre Oumar Guèye

El Hadji Moustapha Kane ne rate pas sa cible. Il martèle que « nos ambitions politiques ne doivent pas pousser les différents prétendants au poste du premier édile à descendre aussi bas ». Il estime que le mensonge, la calomnie et la manipulation sont à bannir dans l’arène politique. En effet, soutient-il, la politique n’est pas faite pour les hommes faibles et ceux qui acceptent d’être les seconds couteaux du ministre Oumar Guèye. Lequel manquerait de courage et aurait peur d’affronter ses adversaires politiques comme un gentleman.



A en croire l’équipe municipale de Bambilor, les enjeux politiques sont énormes dans le département de Rufisque qui compte quatre communes De ce fait, la commune de Bambilor, qui polarise à elle seule 23 villages impose plus de considération, et la montée en puissance du maire Ndiagne Diop, qui fut le mentor du ministre Oumar Guèye et qui est devenu au fil du temps une figure incontournable dans le département, aurait poussé les détracteurs du maire a verser dans la manipulation d’après le docteur Kane.



Les 59 992 500 de francs auxquels fait allusion le Dr Kane ont été débloqués pour l’achat de vivres, d’après le chargé de la communication du jour. Car, dans un contexte de pandémie inédite où toutes les activités sont arrêtées pendant des mois, le plus judicieux, c’est d’assister le peuple en vivres et autres produits, estime le président de la Commission Planification. Selon notre interlocuteur, Dr Kane, c’est dans ce sens que les 59 992 500 FCF ont été décaissés de la manière la plus transparente qui soit afin de venir en aide aux populations de ladite commune.



De ce fait, administrativement, aucune procédure n’a été violée. La plupart des gens ont soulevé la dualité qui existe entre le maire et son adjoint. Nos tentatives pour joindre le camp du ministre Oumar Guèye n’ont pas réussi. Les colonnes du Témoin leur restent ouvertes.



Le Témoin