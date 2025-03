Détournements de fonds publics: Marine Le Pen écope d’une peine d’inéligibilité avec exécution immédiate

C’est à la une de tous les médias internationaux. Ce lundi 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict : Marine Le Pen et huit eurodéputés du Rassemblement national (RN) ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics. Tous, y compris la présidente du parti, ont écopé d’une peine d’inéligibilité avec exécution immédiate.



Marine Le Pen, 56 ans, a quitté la salle d’audience avant l’annonce des peines. Les juges ont retenu que près de 2,9 millions d’euros avaient été indûment prélevés sur les fonds du Parlement européen pour rémunérer des collaborateurs qui travaillaient en réalité pour le RN. "Un détournement dans un système mis en place pour alléger les charges du parti", a déclaré Bénédicte de Perthuis, présidente du tribunal.



Parmi les autres condamnés figure Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis, dont six mois ferme sous bracelet électronique, ainsi que de trois ans d’inéligibilité – sans exécution provisoire, ce qui lui permet de conserver son mandat municipal.



Les douze assistants jugés dans cette affaire ont également été reconnus coupables de recel.