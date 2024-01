Deux journalistes de plus tués dans des raids israéliens à Gaza

Dans un communiqué, le bureau a indiqué que les deux victimes étaient Hamza Wael Al-Dahdouh, le fils du chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Wael Al-Dahdouh, et Mustafa Thuraya, qui ont perdu la vie lors d'un bombardement israélien sur leur voiture dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.



Le bureau des médias a dénoncé "dans les termes les plus forts ce crime odieux" commis par "l'armée d'occupation israélienne contre des journalistes".



Israël cherche à "intimider les journalistes dans une tentative infructueuse de dissimuler la vérité et d'empêcher la couverture médiatique", selon le bureau.



Le bureau des médias a appelé "tous les syndicats de presse, les organismes de défense des droits de l'homme et les organes juridiques à condamner ce crime et à dénoncer sa perpétration répétée par l'occupation".



Il a également appelé à faire pression sur "l'occupation pour qu'elle mette fin à la guerre génocidaire contre notre peuple sans défense dans la bande de Gaza".



Israël poursuit ses attaques sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, faisant au moins 22 722 morts et 58 166 blessés parmi les Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales.



Les attaques du Hamas ont tué environ 1 200 Israéliens, selon les autorités israéliennes.



L'assaut israélien a laissé Gaza en ruines, avec 60 % des infrastructures de l'enclave endommagées ou détruites et près de 2 millions de résidents déplacés dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable et de médicaments