Développement de la Ville de Thiès: le maire Babacar Diop cherche des alliés russes

Dmitry Kourakov, l’Ambassadeur de la Russie au Sénégal, après une première visite, à Thiès, en 2001, a, une vingtaine d’années environ après, été l’hôte de la Ville aux-deux-gares, ce mardi 4 juillet 2023. Il s’est réjoui d’avoir constaté que « la cité du rail se développe, s’embellit ». Il dit avoir parlé avec Dr Babacar Diop, qui ambitionne de « faire de Thiès une ville moderne », de possibilités de développement de la ville de Thiès, de création d’emplois pour la jeunesse, d’embellissement de la ville avec les méthodes modernes de développement urbain ».



Considérant que « la jeunesse constitue le futur de toute ville », dit penser ainsi à « la possibilité de d’offrir aux jeunes thiessois les meilleures opportunités dans les formations futures ». Aussi il les invite à « s’inscrire en ligne pour bénéficier des bourses d’études d’Etat Russes octroyées tous les ans au Sénégal ». Il rappelle qu’« en 2020, il y a eu 30 bourses, et 75, l’année dernière », espérant « une centaine pour cette année ».



Aussi d’inviter les jeunes thiessois qui veulent poursuivre leurs études en Russie à contacter l’Ambassade pour plus d’informations sur la possibilité de se faire inscrire. Dmitry Kourakov a fait état d’une « fructueuse collaboration » à l’avenir, entre l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès et une université russe, dans la perspective de « créer des programmes de formations sur place, avec des professeurs russes », en plus de « la possibilité de faire bénéficier aux étudiants sénégalais des bourses de stages en Russie, entre autre programmes qui visent les meilleures formations possibles, dans tous les domines, sans avoir à quitter leur pays », apporte le correspondant du journal Le Témoin à Thiès.



« Nous avons échangé avec l’Ambassadeur Russe sur beaucoup de sujets, beaucoup de points, en particulier dans le domaine de la formation, avec des possibilités immenses qui existent aujourd’hui pour la jeunesse de Thiès, du Sénégal, d’aller se former en Russie, dans plusieurs domaines, comme touristique, culturel, entre autres », a déclaré le maire de Thiès. Dr Babacar Diop dit avoir aussi longuement échangé avec l’Ambassadeur de la Russie dans le « domaine industriel », sur les « voies et moyens susceptible de permettre d’inviter des entreprises russes à s’intéresser, voire s’installer à Thiès », ce d’autant qu’il compte, dit-il, « moderniser la ville de Thiès, en faire la capitale industrielle du Sénégal ».



Un jumelage Thiès-Sebasopol

Mais le « point essentiel », le plus « important », sur lequel le maire de Thiès dit avoir, avec l'ambassadeur russe Dmitry Kourakov, discuté, échangé et trouvé un accord, c’est, souligne-t-il, « la nécessité de nouer un partenariat entre les deux villes de Thiès et de Sébastopol, cette dernière ayant une importance fédérale, comme Moscou et Saint-Petits-Beurre ».



Une occasion pour l’Ambassadeur de la Russie au Sénégal et le maire de Thies, de passer un accord de partenariat entre ces deux villes, avec la décision, ensemble, de faire un accord cadre et, prochainement, d’accueillir une délégation de la ville de Sébastopol à Thiès, et aussi, vice-versa. Dans un autre niveau, il s’agira, pour eux, d’aller vers un « jumelage entre nos deux villes ».



A savoir « un partenariat qui pourra constituer une grande opportunité pour la Cité du rail », indique Babacar Diop, qui remarque : « nous avons marqué notre ouverture, notre disponibilité, notre accord pour porter, soutenir, nourrir ce partenariat entre nos deux villes, ce qui ne fera que renforcer la coopération entre le Sénégal et la Russie », rapporte le journal.