Développement des activités extra-aéronautiques: AIBD S.A signe des contrats de plus 60 milliards au forum « Invest in Sénégal »

Quatre complexes hôteliers, un centre d’affaires, une station de distribution d’hydrocarbures dotée de toutes les commodités, des projets immobiliers. Ce sont là les principales retombées de la participation de l’Aéroport international, Blaise Diagne (AIBD SA) au premier forum « Invest in Senegal » que le Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) a abrité jeudi et vendredi à l’initiative de l’Apix. Ces projets qui sortiront de terre sous peu au niveau de la réserve foncière de l’aéroport Blaise Diagne de Diass coûteront plus de 60 milliards de Fcfa. La cérémonie de signatures des contrats a eu lieu au centre des expositions.

« C’est une belle moisson. Ces entreprises vont accompagner notre projet aéroville et nous aideront à participer pleinement à la réalisation de la stratégie hub aérien du président de la République, Macky Sall », a déclaré Abdoulaye Dieye, Directeur Général de AIBD SA.



Les complexes hôteliers auront 650 chambres et vont considérablement améliorer les conditions d’accueil des passagers à l’aéroport Blaise Diagne. « Nous avons engagé ce projet depuis le mois de juin 2020. Et nous sommes heureux de faire cette signature grâce à l’engagement de Monsieur Dieye qui a vraiment voulu que cette concrétisation se fasse aujourd’hui. Notre objectif est de faire un grand complexe hôtelier. Dans deux ans, nous allons livrer ce complexe », a déclaré Seydina Oumar Mbaye, au nom de la société Cicor qui va réaliser l’un des hôtels. Seny Dieng, du groupe Mariott a de son côté déclaré : « Nous allons investir 12 milliards. On aura environ 100 emplois directs et 200 emplois indirects. Nous démarrerons dès le premier trimestre 2024 ».



Le footballeur Idrissa Gana Guèye va également accompagner le développement de l’aéroville. « Ce projet nous tenait à cœur. Je me réjouis de ce partenariat qui nous permet d’investir dans nos pays pour participer à son développement », a-t-il déclaré. Il a saisi l’occasion pour à inciter les Sénégalais vivants en Europe à créer des projets pour participer au développement du pays.