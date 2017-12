Dialogue national : Macky Sall renouvelle son appel à l’opposition

Le chef de l’Etat a une nouvelle fois appelé l’opposition à participer aux concertations qu’il a lancées. En effet, Macky Sall qui s’est livré tout à l’heure à son traditionnel Message à la Nation, a enfin avoué que le Sénégal ne peut pas se construire sans l’apport de tous ses fils.



«Comme vous le savez, afin de conforter la vitalité démocratique de notre pays, j’ai pris l’initiative d’une concertation sur le processus électoral entre la majorité, l’opposition et la société civile. J’ai désigné un facilitateur à cette fin », a-t-il dit.



Et de poursuivre : «Je renouvelle à toutes les parties prenantes mon appel au dialogue, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous oppose. La Nation sénégalaise est à l'image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes».



Macky Sall d’ajouter : «Quant à nous, éphémères voyageurs dans le temps, nous parcourons tout juste le bout de chemin qui nous réunit sous l’ombre apaisante de cet arbre. Nul n'est assez fort pour prétendre s'y établir tout seul. Et nul n'est trop faible pour y être privé de sa place. C’est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous».



Avant de conclure : «Ainsi va la Nation sénégalaise, notre abri commun. Ce qui fait notre honneur, c’est d’entretenir, à l’image des anciens, ce qui nous unit sous l’aile protectrice de notre grande Nation. Il y va de notre propre bonheur et du bonheur des générations futures».