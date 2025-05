Dialogue national : la Nouvelle Responsabilité d’Amadou Ba annonce sa participation et plaide pour un débat élargi

La décision était très attendue. Le mouvement politique Nouvelle Responsabilité (NR), dirigé par l’ancien Premier ministre Amadou Ba, a finalement annoncé sa participation au dialogue national. Dans un communiqué, le mouvement affirme répondre à l’appel du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, « en parfaite cohérence avec ses valeurs républicaines et ses objectifs de développement économique et social».



Cette « décision mûrement réfléchie », constitue selon la Nouvelle Responsabilité une « réponse politique responsable face aux enjeux multiformes auxquels notre pays est aujourd'hui confronté ».



Toutefois, le mouvement déclare que si la thématique centrale portant sur le système politique revêt une importance certaine, elle demeure insuffisante pour répondre, à elle seule, aux attentes profondes et légitimes des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est pourquoi, dit-elle, soucieuse d'une approche globale et inclusive, la « Nouvelle Responsabilité propose d'élargir les termes du débat à des questions économiques et sociales d'intérêt national ».



Pour Amadou Ba et ses partisans, le « dialogue national ne doit pas être conçu comme un simple cadre d'échanges entre acteurs politiques ». Selon la NR, il doit plutôt s'imposer comme un « instrument républicain de pacification, de renforcement de la démocratie et de consolidation de l'État de droit ».



À ce titre, le mouvement souligne que la « confiance et le respect mutuel entre les parties prenantes en constituent la condition sine qua non de succès ».



« Notre participation s'inscrit dans une dynamique de contribution critique et constructive, dans un contexte politique, économique et social particulièrement préoccupant qui nécessite rapidement des mesures d'apaisement », précise-t-on.



En tant que force politique incontestable, la Nouvelle Responsabilité s'engage à prendre part à ce dialogue avec un sens élevé de l'intérêt général, dans le souci constant du bien-être de nos concitoyens et du renforcement des acquis démocratiques. « Elle le fera avec responsabilité, dans l'espoir d'un Sénégal libre, démocratique, uni et prospère », indique le mouvement d’Amadou Ba.