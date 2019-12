Dialogue national: le Cusems ne veut pas être représenté par Mamadou Lamine Dianté

Le Secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) Abdoulaye Ndoye a exprimé jeudi son désaccord sur le choix du chef de l’Etat Macky Sall porté sur Mamadou Lamine Dianté, ancien secrétaire général des enseignants pour les représenter au dialogue politique.



« S’il y a un dialogue national, on doit convoquer les personnes morales représentant ces syndicalistes et secrétaires généraux parce que quand ont doit négocier avec le président de la République, ce sont ces cercles qui représentent le syndicat. Si on doit choisir le représentant d’un parti, va-t-on choisir l’ancien secrétaire général ? », pose Abdoulaye Ndoye, à la RFM.



« Nous sommes dans une République, le Cusems est un syndicat et le gouvernement ne peut pas choisir nos représentants à notre place. Il n’a pas ce droit. Le gouvernement doit nous adresser une correspondance pour nous demander d’être représenté. Nous allons choisir de manière démocratique et transparente nos représentants », a-t-il fait savoir.



Par ailleurs, Abdoulaye Ndoye ne voit pas l’utilité de ce dialogue national, estimant qu’on doit dialoguer lorsque le pays traverse une période de « crise majeure ou de guerre civile », or ce n’est pas le cas du Sénégal.