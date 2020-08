Dialogue politique : Famara Sagna et son équipe préparent activement à la reprise

Le président du comité de pilotage du dialogue national Famara Sagna et son équipe préparent activement la reprise des travaux et n’excluent pas que les choses redémarrent progressivement dans les 48 heures à venir, selon L’AS.



Depuis le 23 mars dernier, toutes les activités relatives au dialogue national ont été suspendues. Malgré l’appel du président Macky Sall de vivre avec le virus, à la fin de l’Etat d’urgence, les travaux n’ont toujours pas repris.



Les acteurs politiques avaient d’ailleurs fait des sorties pour attirer l’attention sur l’étroitesse des délais afin de tenir les élections législatives, l’urgence de procéder à l’audit du fichier électoral et à l’évaluation du processus électoral. Ce, pour faire bouger les lignes.



Selon des informations au journal, les travaux pourraient reprendre progressivement dans 48 heures.