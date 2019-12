Dialogue politique: Wade boude l’installation du comité de pilotage, Sonko et Idy ne sont pas "intéressés"

Le président Macky Sall va procéder ce jeudi à 16h00 (GMT) à l’installation du comité de pilotage du dialogue politique à la salle des banquets du palais présidentiel. Mais, d’importantes formations politiques de l’opposition à savoir le Parti démocratique sénégalais de Abdoulaye Wade, le Pastef de Ousmane et Rewmi de Idrissa Seck, ne vont pas prendre à part à cette cérémonie.



En effet, le représentant de la formation libérale, Bara Gaye a fait savoir que ce sera sans leur parti. Le maire de Yeumbeul Sud a précisé à leurs partenaires politiques que le PDS ne participera pas à l’installation. Une déclaration qui vient compliquer les choses pour la majorité qui avait fini d’établir une liste de personnes devant prendre part aux pourparlers.



Selon des sources proches, Abdoulaye Wade a fait savoir que le Pds n’a boycotté que l’installation pour « marquer le coup » et qu’il pourrait participer aux travaux de commissions, d’après Les Echos.



Les opposants Ousmane Sonko et Idrissa Seck ont eux aussi exprimé qu’ils ne prendront pas part au dialogue national lequel ils n'accordent aucun crédit. Le Comité de pilotage du Dialogue national dirigé par Famara Ibrahima Sagna est composé de 86 personnalités.