Dialogue sur le pétrole et le gaz : le FPDR boycotte l’appel du chef de l’Etat Macky Sall

Le Front patriotique pour la démocratie républicain (FPDR) déclare qu’il ne va pas participer au dialogue sur le pétrole et le gaz et celui portant sur le parrainage. La déclaration a été faite par Mamadou Diop Decroix, qui par ailleurs, réclame la démission de Macky Sall avant la présidentielle de 2019.



« Ce qu’il aurait dû faire, il ne l'a fait. Il a son schéma qu’il déroule, c’est le Président. Nous ne sommes pas d’accord. Et je pense que quand ça changera, on va changer aussi. Le dialogue sur le parrainage, même chose ».



Le porte-parole du jour dénonce en outre, la campagne de commercialisation de l’arachide qu’il qualifie d’échec. Selon Mamadou Diop Decroix, « l’Etat doit 16 milliards aux opérateurs de la filière arachidière. Pour la campagne en vue, aucune mesure à notre connaissance ». Le leader du FPDR a aussi fustigé la sortie du président sur les tirailleurs africains et exige des excuses.



« C’est extrêmement grave, je pense que le Président Sall devait présenter ses excuses au peuple Sénégalais, mais aussi au peuple africain », dit-il. Avant d’ajouter que l’Etat est dans la logique de diviser les étudiants.



Toutefois, le FPDR estime que Macky Sall doit démissionner de ses fonctions à défaut de renoncer à toute candidature pour 2019.