Didier Drogba veut présider la FIF: « Je vais rassembler le football ivoirien »

Et si Didier Drogba s’investissait plus avant dans le football ivoirien, en prenant les rênes de la FIF (Fédération ivoirienne de football) ? Interrogé sur les rumeurs qui lui prêtent l’intention de se porter candidat à la présidence de la fédération lors des élections programmées au mois de novembre, le légendaire Eléphant a ouvert la porte sur les ondes de RFI:



« C’est quelque chose qui m’intéresse, car je connais bien le football ivoirien », a déclaré Didier Drogba dans l’émission Radio Foot Internationale. «J’ai été en équipe nationale pendant plusieurs années et j’ai côtoyé beaucoup de dirigeants. Si toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas. Nous avons vécu de belles années avec la génération précédente. Maintenant, même si nous avons de bons joueurs, il va falloir franchir un cap. Nous avons permis à la Côte d’Ivoire de participer à trois Coupes du monde d’affilée, et nous étions déçus de ne pas voir l’équipe lors de la dernière. »