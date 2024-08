Dieguy Diop : « c'est pour ma passation de service que j'ai été convoquée à la gendarmerie »

Dieguy Diop, ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, a réagi suite à sa convocation à la Brigade de recherche de Keur Massar. Selon elle, cette convocation serait une "manifestation d'acharnement", liée à son refus de procéder à la cérémonie de passation de service.



« J’ai remis une lettre de démission que j'ai adressée au président de la République pour les raisons qui sont personnelles depuis, le ministre ne le prend pas de cet œil et a du mal à digérer cette pilule. Il s'est permis de publier la lettre dont il avait mis un saut en confidentiel avec sa signature, il a publié cette lettre pour dire que Dieguy a démissionné parce qu'elle a reçu une lettre de mise en demeure », a-t-elle expliqué sur la RFM.



Ensuite, poursuit-elle, « il m'a envoyé un huissier de justice pour que je puisse donner mes documents de passation de service et ces documents, on me l'a demandé cinq jours après la nomination de ma remplaçante et on a dit poste vacant, c'est à ce titre que je me suis dit, qu’il y a un excès de zèle quand même, je n'ai pas été convoquée et que j’ai refusé. J’ai juste reçu un huissier qui m’intime de donner mon document de passation de service dans les 48 heures chose que j’ai signé ».



« Je pense que c'est pour ma passation que j'ai été convoquée à la gendarmerie pour une affaire qui est administrative qui doit suivre un certain nombre de procédures avant d'être au niveau de la justice », a laissé entendre l'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire.



« Je suis droite dans mes bottes. Je suis de l’APR, je suis avec le président Macky Sall et je ne renoncerai pas à ce droit qui est un droit constitutionnel », a affirmé Dieguy Diop.