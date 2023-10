Diffamation : Maclick Gackou porte plainte contre le chroniqueur Siré Sy

Le président du Grand parti, candidat à la Présidentielle de février 2024, Malick Gackou, a déposé mercredi, une plainte contre le chroniqueur, Siré Sy, pour "diffamation". Dans la lettre plainte rédigée par son avocat Me Mamadou Moustapha Dieng, Malick Gackou explique que, le mercredi 25 octobre dernier, Siré Sy a profité de la tribune qui lui est offerte sur le site internet "Sans Limites" pour dire que le maire de Guédiawaye (banlieue dakaroise), Ahmed Aïdara est en parfaite harmonie avec Malick Gackou. Et que ce dernier serait en parfaite connexion avec le président Macky Sall.



"Des propos graves et mensongères tenus par Siré Sy" et qui "entachent l'honneur de mon client ", écrit l'avocat dans la plainte.



La robe noire mentionne que le chroniqueur n'est pas à son coup d'essai. Car, il a l'habitude d'accuser gratuitement son client sans apporter la moindre preuve.



L'Observateur qui donne l'information renseigne que la convocation a été rédigée par la Division des investigations criminelles (Dic) contre Siré Sy qui sera incessamment entendu par les enquêteurs de la Dic pour qu'il apporte les preuves de ses déclarations.