Diourbel : Khalifa Ababacar Sall s'engage "à réconcilier la Nation à travers des réformes structurelles"

Après Dakar, Rufisque, Tivaouane, Kolda, Matam, Khalifa Ababacar Sall était mardi à Diourbel, où il a été chaleureusement accueilli par le représentant et frère du Khalife des Mourides. Le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars a appelé a l'unité. Il a aussi parlé de l'importance de la cohésion nationale et du respect de nos guides religieux.



A l'occasion, le guide religieux a offert un ''Ndogou'' à son hôte du jour, dans un geste de convivialité et de partage. À sa sortie, le président Khalifa Sall a exprimé sa gratitude au marabout pour ses prières et a salué le rôle essentiel du Khalife Serigne Mountakha MBacké dans la promotion de la cohésion nationale. Il a souligné son engagement à réconcilier la Nation à travers des réformes structurelles, tout en louant le modèle économique mouride.



Par ailleurs, le leader de Taxawu a particulièrement mis en avant l'importance du chemin de fer comme levier économique pour la région.



''Je salue le rôle de régulateur des Khalifes généraux dans l'apaisement de l'espace politique et le maintien de la cohésion sociale et l'importance de la collaboration entre les autorités politiques et religieuses pour le bien-être de la nation'', a magnifié Khalifa Ababacar Sall.