Diourbel : le préfet interdit la manifestation de Yewwi prévue ce jeudi

Le préfet de Diourbel (centre) n’a pas donné une réponse favorable à la demande d’autorisation pour dérouler une marche déposée par la coalition Yewwi Askan Wi. Il a interdit leur manifestation soulignant , dans son arrêté, « de réelles risques de troubles à l’ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».



A rappeler qu’à Dakar aussi les manifestations de Yewwi Askan Wi qui étaient prévues aujourd’hui ( mercredi) et demain (jeudi) ont été interdites. L’autorité administrative a soulevé les mêmes motifs.