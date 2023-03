Diplomatie en Afrique : Le journaliste Matteo Maillard fait la leçon à Macron

"Arrogante", Aberrante", "déplacée", "ton paternaliste"... Voici quelques mots utilisés par le journaliste Matteo Maillard pour qualifier la manière dont le président français Emmanuel Macron fait de la diplomatie en Afrique.



À Kinshasa, ultime étape de la tournée africaine Macron a rencontré son homologue Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse très largement consacrée à la crise (avec le Rwanda) dans l’est du pays. Mais, c'est surtout les propos tenus par le chef de l'État français qui agitent la toile. Et le journaliste du média «Le Monde» n'a pas manqué de donner des leçons à Macron.



« Cette manière arrogante de faire de la diplomatie en Afrique est aberrante et déplacée. Les officiels français ne peuvent s'exprimer ainsi puis s'étonner de la montée du sentiment antifrançais et du recul de leurs intérêts sur le continent africain», a d'emblée twitté Matteo Maillard.



Il ajoute: « Il n'est pas possible de rappeler, à juste titre, que l'Afrique n'est pas un pré-carré de la France, et que cette dernière est désormais sortie de ses logiques de prédation coloniales, pour ensuite s'exprimer avec une telle condescendance en disant à des Africains "vous n'avez pas été capables de restaurer votre souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative", sans évoquer les causes profondes et la responsabilité de la France dans ces crises ».



Selon M. Maillard, « c'est précisément ce comportement qui exaspère, à raison, la jeunesse africaine. Si Macron veut sortir de la FranceAfrique, il doit d'abord cesser d'employer un ton paternaliste qu'il ne se permet d'employer avec les autres Etats du monde».



Ensuite, poursuit le journaliste qui connait bien l'Afrique, Macron doit « prendre des mesures concrètes pour panser la blessure coloniale, écarter le cynisme de la nouvelle diplomatie économique française sur le continent, qui ne voit l'Afrique qu'à travers le prisme des intérêts pécuniaires, et rebâtir une relation saine et respectueuse».