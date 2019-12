Direct - Place de l'indépendance: Thiat et Aliou Sané de Yen a marre arrêtés - ça chauffe

Les arrestations ont commencé à la place de l'indépendance. La tension est montée d'un cran. Alors que la foule s'amoncelle autour des dirigeants du Mouvement Yen a marre, Cyrille Touré alias "Thiat" et le coordonnateur dudit mouvement ont été interpellés. Pendant ce temps, les gaz lacrymogènes tonnent et c'est une course poursuite entre manifestants et forces de sécurité.