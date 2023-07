Discours de Macky : les Sénégalais divisés sur la question du 3e mandat

Le suspens sera levé dans quelques instants. Le président Macky Sall va s’adresser à la nation pour s’exprimer notamment sur la question du 3e mandat. Si certains Sénégalais pensent qu’il ne doit pas se présenter en 2024, d’autres jugent normale sa candidature.



« En 2012, Macky Sall était à la place de l’indépendance pour combattre la 3e candidature du président Abdoulaye Wade, je me rappelle très bien. Aujourd’hui, c’est lui qui est au pouvoir. Le même débat revient. Ce n’est pas normal. Il doit partir », déclare le jeune Ibrahima, habitant à Golf Sud.



Le débat sur le discours du chef de l’Etat fait rage ici en l’heure. « Comme une délibération de baccalauréat. Tout le monde retient son souffle. Ce n’est pas possible », dira pour sa part, Awa Diouf, entourée de ses amies.



Une candidature du président Macky Sall en 2024 est normale pour certains Sénégalais à l’image de Mamadou Sankharé. Selon lui, au vu du travail abattu par le régime en place en termes de réalisations, Macky Sall doit poursuivre son travail.



« Ce que dit la Constitution n’engage que les hommes de loi. Nous, ce que nous voulons c’est le développement du pays. Aucun homme politique n’a la même expérience que Macky Sall. C’est un ingénieur, avec la découverte du pétrole et du gaz, il doit encore être là pour continuer le travail qu’il est en train de faire », explique Sankharé.



Mansour n’est ni intéressé par une candidature de Macky ni celle de l’opposant Ousmane Sonko. Ce qui est important pour lui, c’est la paix. « Macky Sall peut dire qu’il n’est pas candidat, il n’y aura pas de paix. Sonko peut être candidat, il n’y aura pas de paix. Ce qui est important que le président prenne des dispositions qui vont ramener la stabilité et la paix dans le pays ».



En attendant le discours, les forces de l’ordre sont déployées dans certains axes de Dakar et sa banlieue. Du rond-point Case-bi, passant la direction des impôts et domaines aux Parcelles assainies, jusqu’à Guediawaye, on peut voir des policiers et leur pick-up garés.