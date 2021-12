Discours du Nouvel An: Macky annonce une redevance annuelle de 13 milliards sur la concession de l’Autoroute à péage

Le président de la République a adressé ses vœux de Nouvel An aux Sénégalais. Un discours axé, pour l’essentiel, sur le bilan de son régime.



Il est revenu sur la renégociation du contrat de concession de l’Autoroute à péage et sur le minimum de 800 millions qui sera reversé dans les caisses du Trésor chaque année ​« Sur le transport urbain et interurbain, nous avons procédé au rééquilibrage de la concession de l’Autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD, après deux années de renégociation du contrat initial qui remonte à 2009 »



Aussi, a-t-il ajouté, « Désormais, la société concessionnaire est ouverte à l’actionnariat national ».



Le Président Macky Sall annonce qu’ « En outre, les clauses et échéances de partage des revenus tirés de la concession sur la période 2021-2044 ont été révisées, et l’État percevra à ce titre 13 milliards de FCFA par an ».



400 nouveaux bus pour moderniser les transports en commun

« Je suis également heureux d’annoncer que nous engagerons en 2022 la modernisation du réseau de transport en commun de la région de Dakar. La première phase portera sur l’acquisition de 400 bus sobres en carbone pour desservir 14 lignes »