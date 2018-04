Discrète rencontre entre Macky Sall et le procureur du Qatar : Karim Wade évoqué

Venu une première fois au Sénégal pour emmener avec lui Karim Wade après sa grâce présidentielle, le Procureur général du Qatar est retourné discrètement sur ses pas. En effet, Ali Bin Fetais al-Marri a séjourné au Sénégal entre le 12 et le 15 mars.



Cette venue qui est passée pratiquement inaperçue, a été mise à profit pour une rencontre discrète entre Macky Sall, Al-Marri et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba, révèle Libération.



Les trois personnalités en ont profité pour évoquer le cas Karim Wade après les nombreuses sorties du candidat du PDS critiquant le régime de Macky Sall. Ce qui avait d’ailleurs suscité la réaction du Sénégal qui s’était plaint de la situation.