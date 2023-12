Distribution des taxes économiques locales : des inégalités relevées

La direction des collectivités territoriales a procédé à la répartition de la taxe de contribution économique locale sur la valeur ajoutée (CEL-VA) pour l’année 2022. Selon Les Echos, en plus d’arriver tardivement dans les caisses, des irrégularités sont notées sur le tableau de la répartition de la contribution portant sur les sommes allouées aux différentes collectivités.



Tout comme la ville de Dakar, Guédiawaye et Thiès se retrouvent avec des miettes. Lors de son dernier face-à-face avec la presse, Barthelemy Dias avait pris les devants en révélant la somme qui lui a été allouée avant de le bouder. « La ville de Dakar a obtenu 55 millions en 2022 alors qu’elle avait touché 3 milliards en 2021 », avaient dénoncé Barth. À noter que Guédiawaye avait obtenu 16 millions et Thiès 14 millions pour 2022.



Au même moment, certaines villes comme Rufisque, Touba et Dakar plateau ont quant à eux encaissé de fortes sommes notamment 832 millions, pour la ville de Rufisque.