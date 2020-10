Divulgation de l'audio "compromettant": Sonko "casse" Mansour Faye, défie Macky Sall et rassure (VIDEO)

Visiblement, c’est la loi du Talion entre Ousmane Sonko et des caciques de l’APR tel que Mansour Faye. Après la divulgation de l’élément audio et la sortie de Cheikh Issa Sall, le leader du parti Pastef, les Patriotes a répliqué à travers une déclaration via sa page Facebook. Pour une "dernière réaction sur cette affaire", Ousmane Sonko a expliqué avoir compris le manège des responsables de l’Alliance pour la République (APR). C'est pour cette raison qu'il a attendu ce moment pour faire cette sortie.



Dans sa déclaration en live Facebook, le président de la Coalition Jotna explique les circonstances de sa rencontre avec Mansour Faye en présence du magistrat Cheikh Issa Sall, qui selon lui était sur la demande du beau frère du président de la République. Il a, ainsi, juré sur le saint Coran et traité Mansour Faye de «menteur». Ousmane Sonko a fait savoir que la rencontre date 2013, alors qu’il était encore secrétaire général honoraire du Syndicat des Impôts et domaines et n’avait pas encore un engagement en politique. Il se dit, par ailleurs, convaincu que «Mansour Faye ne peut pas ne pas rendre compte tôt ou tard. Il a été mêlé à beaucoup de scandales notamment l’affaire Suez-SDE liée au contrat d’affermage de l’eau, le plan décennal de lutte contre les inondations, l’aide alimentaire de la Force covid19, entre autres».



Le leader de Pastef a, en outre, profité de cette tribune pour lancer un défi au président de la République pour un débat télévisé. Il a surtout tenu tout au long de sa déclaration à rassurer les sénégalais sur la véracité de ses propos mais surtout contre une tentative de manipulation de l’opinion et de dénigrement de sa personne ou de ses proches.



PressAfrik vous fait revivre sa déclaration via cette vidéo