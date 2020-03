Dix pécheurs portés disparus ont été retrouvés par la Marine nationale

Les familles des dix pêcheurs qui avaient disparu en mer, peuvent pousser un ouf de soulagement. Dans un communiqué de la marine nationale, le colonel Mactar Diop, directeur de la Dirpa, informe que les « dix pêcheurs d’un bateau dénommé Massamba Laye et tombé en panne de moteur ayant perdu tout contact avec son propriétaire ont été secourus par le patrouiller Kédougou de la marine nationale ».



A cet effet, il annonce qu’ils étaient attendus à Dakar, hier, mardi à 17 heures en même temps que leur bateau remorqué par le Kédougou. « Le bateau avait quitté Dakar, le samedi 14 mars 2020. Alerté le lundi 16 mars vers 12 heures, le Centre de coordination des opérations de la Marine nationale a envoyé le patrouilleur Kédougou à sa recherche. Avec le concours de l’avion de patrouille maritime Falcon 50 stationné à Dakar, le bateau a été retrouvé par le patrouilleur de la Marine vers 23 heures en dérive à plus 80 km de nos côtes », a expliqué le directeur de l’Information et des relations publiques des Armées, rapporté par le journal "Le Témoin".