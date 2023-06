Dr Babacar Diop refuse de choisir entre « l’autoritarisme et le populisme primaire »

Le président de Forces démocratiques du Sénégal (FDS-Les Guelwaars, opposition), Babacar Diop, a appelé, lundi, à Dakar, à la mise en place d’un large front pour sauver la démocratie sénégalaise, refusant de choisir entre « l’autoritarisme et le populisme primaire ».



« Nous en appelons à la mise en place d’un large front pour sauver notre démocratie en danger. Notre front de la démocratie sera une stratégie de pénétration des institutions afin de les transformer et non une stratégie de destruction des institutions », a dit Dr Diop lors d’une conférence de presse.



Le maire de Thiès a expliqué qu’il « sera le front de la paix, de la stabilité et de la radicalité dans la non-violence ». « Nous pouvons transformer le Sénégal et ses institutions dans la stabilité et dans la préservation de l’unité nationale », a-t-il dit.



Selon lui, « la démocratie sénégalaise est entre deux feux : celui de la violence de l’autoritarisme (…) et un populisme primaire (…) ». Il a ajouté que « Fds-Les Guelwaars refuse de choisir entre l’autoritarisme et le populisme primaire ».



S’agissant du dialogue national par le président Macky Sall, mercredi, Fds-Les Guelwaars a décidé de ne pas y participer. Il estime que « les conditions d’un dialogue sincère et franc ne sont pas encore réunies dans ce Sénégal transformé en une énorme prison ».



Par contre, Fds-Les Guelwaars a décidé de « participer au +Penccum Senegaal+, le dialogue initié » par le Mouvement F24, a annoncé M. Diop qui invite le président Macky Sall à « renoncer à la tentation (…) du troisième mandat qui reste un incendie qui embrase nos démocraties africaines ».