Drogue: la maire d'Avallon en France mise en examen et incarcérée (parquet)

La maire d'Avallon, dans le département de l'Yonne, a été mise en examen dans le cadre d'une enquête pour « trafic de stupéfiants » et placée en détention provisoire, a annoncé mercredi le parquet d'Auxerre, trois jours après la découverte de 70 kilos de cannabis « principalement au domicile » de l'élue.



Aux côtés de Jamilah Habsaoui, maire divers gauche, cinq autres personnes ont également été mises en examen et incarcérées dans le cadre de la même information judiciaire, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République à Auxerre, Hughes de Phily, sans préciser si, parmi ces mis en cause, figuraient deux des frères de la maire qui avaient été placés en garde à vue.