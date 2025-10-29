Économie : Les euro-obligations sénégalaises en baisse après les annonces d’Ousmane Sonko sur l’énergie

Les marchés financiers ont réagi négativement aux récentes annonces du gouvernement sénégalais sur les subventions énergétiques, traduisant un affaiblissement de la confiance des investisseurs internationaux dans la trajectoire budgétaire du pays. Les euro-obligations souveraines du Sénégal, émises en devises étrangères, ont enregistré une nette baisse au cours de la semaine, indique Financial AfriK.



Selon le journal, le titre libellé en euros à échéance 2028 a reculé d’environ 2 centimes, tandis que celui en dollars à échéance 2033 a perdu près de 1,43 centime. Cette évolution se traduit par une hausse du taux de rendement exigé par les investisseurs, indiquant une perception accrue du risque lié à la dette sénégalaise.



La « nervosité » des marchés s’explique principalement par l’annonce du Premier ministre Ousmane Sonko de vouloir réduire les coûts de l’électricité et du carburant pour la population. Si cette mesure est populaire sur le plan social, elle est jugée coûteuse et susceptible d’aggraver les déséquilibres budgétaires. Cette orientation politique entre en contradiction avec les recommandations du Fonds monétaire international (FMI), qui encourage depuis plusieurs années la suppression progressive des subventions énergétiques afin d’assurer la soutenabilité des finances publiques.



La réaction des marchés intervient alors que le Sénégal est en pleine négociation avec le FMI pour la mise en place d’un nouveau programme d’appui.