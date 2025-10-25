Économie verte : 200 entreprises accompagnées par le projet PROVIVES

Le Projet de valorisation de l’entreprise verte et sociale pour l’innovation, la croissance et l’emploi (PROVIVES) a accompagné financièrement et techniquement 200 entreprises de l’économie verte et circulaire installées à Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. L’annonce a été faite vendredi à Thiès par la coordonnatrice du projet, Elena De Giosa, lors d’un atelier consacré à l’économie verte et circulaire.



« Le PROVIVES est depuis trois ans dans les régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Il est financé par l’Agence italienne de coopération au développement », a indiqué Mme De Giosa. Selon elle, le projet a travaillé en partenariat avec neuf structures pour fournir cette assistance, dont trois partenaires locaux à Thiès. « Chacun d’eux, dans sa spécialité, est en train d’assister les entreprises […] Ils vont continuer leurs actions sur le terrain », a-t-elle ajouté.



La coordonnatrice a souligné que le projet a permis aux bénéficiaires d’améliorer leurs compétences, de développer leurs activités et d’augmenter leur chiffre d’affaires. « Nous nous sommes améliorés en créant des outils et des instruments à utiliser par les entreprises bénéficiant de l’encadrement du PROVIVES », a-t-elle précisé.



Mme De Giosa a également rappelé que le projet apporte son appui aux pouvoirs publics sénégalais dans la notation et l’évaluation des entreprises. Elle a enfin annoncé la création prochaine, à Saint-Louis, d’une académie dédiée à l’incubation des micro-entreprises sociales et solidaires, afin de poursuivre le renforcement du tissu économique vert et inclusif, rapporte Aps.