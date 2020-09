Edouard Mendy et Mbaye Niang absents de l'entraînement ce vendredi: leurs départs de Rennes se précisent

Le Stade Rennais vit un été très important dans son histoire. Qualifié directement pour la phase de poules de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le club breton doit négocier plusieurs dossiers chauds. Entre les envies de départ de Mbaye Niang, l’intérêt de Chelsea pour Edouard Mendy, le Stade Rennais ne chôme pas.



En effet, le départ d’Edouard Mendy se précise. Le gardien de but rennais qui veut partir et s’est mis d’accord avec Chelsea n’a pas participé à la séance d’entraînement ce vendredi matin, selon RMC, rappoorté par Africa Top Sports. Le portier breton est sorti peu après 10h30 (heure française) du centre d’entrainement avec un conseiller après une réunion avec la direction en saluant comme un “au revoir” de la main les journalistes et observateurs présents. Le transfert est proche. Reste un accord à trouver entre Rennes et le club anglais.



De son côté, Mbaye Niang était lui aussi absent de la séance. Une absence qui tombe deux jours après la sortie de Julien Stephan s’en prenant à Pierre Menes où l’entraineur rennais avait déclaré que le Sénégalais avait déjà séché la séance de vendredi dernier sans donner d’explications, entraînant son absence du groupe qui avait joué au Benfica en amical. Un nouvel épisode d’une relation tendue entre l’attaquant et son club.