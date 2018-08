Election au Mali: IBK félicité par Macky

Le Président Macky Sall a félicité son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, suite à sa réélection à la magistrature suprême.

Même si les résultats officiels ne sont pas encore proclamés et même si l'opposant Soumaila Cissé conteste les résultats provisoires, le chef de l'Etat sénégalais a adressé ses félicitations à IBK via son compte Twitter.



Le président de la République Sénégalais «a salué les frères et sœurs maliens qui ont accompli leur devoir citoyen dans le calme et la sérénité». Avant de souhaiter plein succès au Président Ibrahim Boubacar Keïta dans l’exercice de sa mission au service de ses compatriotes.