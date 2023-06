Elections Présidentielles 2024 : Aminata Touré sonne l’alerte sur le troisième mandat du président de la République

A travers un tweet sur les réseaux sociaux, l’ancienne Premier ministre Aminata Touré a de nouveau mis en garde le Président Macky Sall sur son intention de briguer un 3e mandat.



La tête de liste de la coalition au pouvoir lors des dernières législatives de juillet 2022 affirme que le Dialogue national n’est qu’un prétexte pour l’actuel président de valider sa 3e candidature. « La presse rapporte que les partisans du Président Macky Sall à son “dialogue” exigent que seul le Conseil Constitutionnel décide de si oui ou non le Président Macky peut être candidat en 2024. Je l’avais dit, nous y voilà! Tout ce que cherche le Président Macky Sall à travers son pseudo-dialogue c’est de légitimer un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable », a-t-elle écrit sur ses Réseaux.



Aminata Touré rappelle que les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président Macky Sall. Ainsi elle appelle les démocrates et la population sénégalaise à se mobiliser massivement « pour empêcher une telle forfaiture ».