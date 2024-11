Élections législatives : 94,02 % des cartes d’électeurs ne sont pas encore retirées (ministère de l'Intérieur)

Alors que le Sénégal se prépare pour les élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024, le faible taux de retrait des cartes d’électeurs reste préoccupant. D’après les données du ministère de l’Intérieur, seulement 16 660 cartes d’électeurs, soit 5,98% des 278 736 cartes disponibles, ont été retirées à la date du 8 novembre. Ce constat signifie qu’il reste encore 262 076 cartes en attente dans les points de distribution, représentant 94,02% des cartes non retirées.



Malgré des efforts de sensibilisation menés par les autorités et certaines organisations de la société civile, la mobilisation reste faible. Le taux de retrait régional le plus élevé est enregistré à Kaffrine avec seulement 9,33%, suivie par Dakar avec 8,89%. Dans le département de Dakar, ce taux atteint 31,37%, tandis que les régions de Saint-Louis et Kaolack affichent respectivement des taux de 7,31% et 5,66%. La région de Ziguinchor atteint un taux de retrait de 2,82%, tandis que Thiès, Tambacounda et Fatick présentent des taux encore plus bas, respectivement de 1,82%, 1,80% et 1,39%. La région de Kolda est en dernière position avec un taux de retrait de seulement 0,04%, notamment à Médina Yoro Foula, où aucune carte n’a été retirée.



Des sources au sein du ministère de l’Intérieur repris par L'Observateur expliquent ce faible taux par plusieurs facteurs : certaines cartes appartiendraient à des personnes décédées, d’autres à des Sénégalais qui ont demandé des duplicatas après avoir perdu leur carte. Le phénomène de l’émigration irrégulière est également pointé du doigt, de nombreux jeunes étant partis à l’étranger sans retirer leur carte d’électeur.



Ces éléments permettent d'expliquer la situation, mais la faible mobilisation reste préoccupante à quelques jours des législatives, laissant planer des doutes sur la participation au scrutin de dimanche.