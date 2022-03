Elections législatives : Boubacar Sèye lance son mouvement et annonce sa candidature

Boubacar Sèye, président de l'Horizon sans frontières et ses camarades ont fait face à la presse ce vendredi pour annoncer la naissance du mouvement citoyen "Tabaxaat Sénégal Ak wa Diaspora". M. Seye a, par ailleurs, annoncé sa candidature aux élections législatives de juillet 2022.



« L'injustice sociale, assassinats, longues détentions de certains ressortissants sénégalais vivants dans le Diaspora comme le cas de Mbayang Diop et celui de Serigne Malick Sall, amputé sa jambe et qui demande de l'aide et l'inexistence de député de la Diaspora dans commission de parlementaire, entre autres, poussent le leader de "Tabaxaat" à annoncer sa candidature aux prochaines élections législatives.



Le président de Horizon sans frontières, dans sa déclaration de la naissance du mouvement "Tabaxaat Sénégal ak wa Diaspora" a promis une fois élus aux suffrages de mettre en place une commission d'enquête parlementaire qui va lutter contre tout « injustice sociale », pour donner un caractère aux Sénégalais de la diaspora toutes ses valeurs qui leur manquent à cause de la mauvaise gestion du pays.



Selon Boubacar Sèye, le Diaspora a regorgé de « potentialités économiques du pays sur le plan géopolitique, géostratégique, et sociale, ce qui l'a valu son statut important dans les élections législatives à venir ».



Il a aussi confirmé son statut d'opposition avant de lancer un appel aux Sénégalais et à la Diaspora pour parrainer sa candidature lors des prochaines élections législatives 2022.