Electrification: la plus grande mine d'or de Sabadola bénéficie d'une extension de 18 MW de Wärtsilä

Le groupe Wärtsilä, fournisseur d'équipements de production d'électricité, a annoncé ce mardi qu’il va fournir une extension de 18 MW à l'installation de production d'électricité et va moderniser le système électrique et d'automatisation de la centrale électrique du complexe minier aurifère de Sabodala-Massawa au Sénégal, qui appartient à Endeavour Mining, un important producteur d'or mondial.



Ce projet sera livré dans le cadre d'un contrat complet d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC).



"La mine de Sabodala-Massawa est la plus grande mine d'or en production au Sénégal et est située dans l'est du pays, dans la région de Kedougou. L'expansion de la mine transformera Sabodala-Massawa en un actif aurifère de premier ordre avec une production accrue", lit-on dans le communiqué du groupe Wärtsilä.



Le Directeur Régional pour l'Afrique occidentale, Marc Thiriet, de déclarer: "Wärtsilä possède une grande expérience dans les solutions d'alimentation électrique pour les exploitations minières du monde entier. Le fait de ne pas être connecté au réseau signifie que la centrale doit être capable de fournir un approvisionnement fiable en électricité à tout moment, car sans électricité, il n'y a pas de production. Les moteurs Wärtsilä 32 ont acquis une solide réputation d’efficacité et de fiabilité, même dans les conditions les plus difficiles, éliminant ainsi les pertes de revenus dues aux coupures de courant".



Le document parvenu à PressAfrik souligne que "les trois moteurs Wärtsilä 32 auront un rendement énergétique supérieur de 20 % à celui des moteurs actuellement utilisés dans la centrale. Leur efficacité énergétique minimisera l'impact environnemental en réduisant les émissions de CO2. En plus de leur performance, ils permettront une transition en douceur vers l'intégration de l'énergie solaire et du stockage d'énergie dans le système" Et que le projet devrait être achevé et mis en service d’ici la fin de 2023.