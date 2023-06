Eliminatoires CAN 2023 : le Maroc s’incline face à l’Afrique du Sud et perd la tête de sa poule

L’Afrique du Sud s’offre un succès de prestige face au Maroc, déjà qualifié pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire mais qui perd la première place du groupe K.



La sélection marocaine disputait ce samedi après-midi son match pour la cinquième journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023, et ce en Afrique du Sud face aux Bafana Bafana. Avec après fait le plein de points en deux matches, les Lions de l’Atlas sont donc déjà assurés de faire le voyage en Côte d’Ivoire en janvier 2024, pour leur 19e participation dans cette compétition continentale. Sans grande pression, le Maroc disputait son premier match officiel à l’extérieur depuis le match de la troisième place du Mondial qatari face à la Croatie.





Pourtant, avec un milieu de terrain inédit (Youssef Maleh et Imran Louza), les hommes de Walid Regragui connaissaient des difficultés dans la création du jeu, face à des Sud-Africains propres dans leurs relances. A la suite d’un corner joué court, l’ancien de Brighton et du Club Bruges envoyait un centre rentrant dans la surface adverse, mais le portier marocain Munir El Kajoui ratait complètement sa prise de balle à la main pour laisser le cuir faire trembler ses propres filets (6e). Le dernier rempart des demi-finalistes du dernier Mondial a ensuite rapidement repris de la confiance grâce à une belle parade sur la frappe à bout portant de Themba Zwane (12e).



Le joli but de Ziyech n’a pas suffi



Les Lions de l’Atlas se réveillaient quelque peu en première période, mais le gardien de but des locaux, Ronwen Williams, arrivait à mettre en échec les tirs adverses. Egalement très précis dans ses premières transmissions, le dernier rempart sud-africain initiait des contre-attaques intéressantes, finalement payantes avec le but du break signé Zakhele Lerato Lepasa, qui avait d’abord manqué le break (42e), profitant du but vidé par Munir après la pause pour doubler la mise et offrir un succès de prestige aux siens (2-0, 48e).



L’auteur du deuxième but des Bafana Bafana manquait même le but du KO, mis en échec par le portier marocain (56e) qui évite le naufrage aux Marocains. Ces derniers attendaient l’heure de jeu pour réduire la marque sur un mouvement individuel de Hakim Ziyech, qui trouvait le petit filet gauche adverse (2-1, 60e). Malgré quelques opportunités dans les deux surfaces, le score ne changeait plus. Le Maroc s’incline pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2022 et laisse la tête du groupe K à l’Afrique du Sud, qui enchaîne un septième match sans défaite. Néanmoins, les Lions auront encore la chance de prendre la première place en cas de victoire face au Liberia en septembre.