Battus 2 à 1 à l’exterieurs, les « Lions » U23 n’ont pas pu marquer ce petit but qui devait les qualifier pour la CAN de ladite catégorie. Les Guinéens ont su garder leurs cages inviolées face aux « Koto Boys ».



Un match nul et vierge au stade Lat Dior a permis à la Guinée d’assurer son ticket pour la compétition qui va se dérouler en Egypte.