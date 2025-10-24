Éliminatoires CAN féminine 2026 : Les “Lionnes” du Sénégal tiennent tête à la Côte d’Ivoire à Thiès (0-0)

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire se sont neutralisés (0-0), ce vendredi, au stade Lat Dior de Thiès, au terme d’un match intense comptant pour la manche aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026.



Un résultat encourageant pour les “Lionnes”, qui aborderont le match retour, prévu le mardi 28 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny (19h00 GMT), avec confiance et sérénité.