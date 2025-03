Éliminatoires Mondial 2026 : Kalidou Koulibaly veut un sursaut des « Lions » face au Togo

À la veille du duel face au Togo pour la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le capitaine des « Lions », Kalidou Koulibaly, a affiché sa détermination à voir le Sénégal réagir après son nul frustrant contre le Soudan (0-0).



Lucide sur la contre-performance de leur dernière sortie, le défenseur sénégalais a souligné l'importance d’un changement d’état d’esprit pour aborder ce match décisif avec plus d’engagement et d’efficacité.



« Nous sommes conscients d’être passés à côté contre le Soudan. Ce match aurait pu tourner au cauchemar pour nous, mais nous avons évité le pire. Demain, le Sénégal montrera un tout autre visage », a assuré Koulibaly en conférence de presse d’avant match.



Le capitaine des « Lions » sait l’enjeu de cette rencontre : « C’est un match très important. Nous voulons l’aborder avec un état d’esprit conquérant et imposer notre jeu à domicile. Le Togo est un adversaire solide, et nous l’avons vu lors du match aller, où nous avions concédé un nul. Après notre contre-performance face au Soudan, il nous faut impérativement réagir. »



Déterminés à retrouver le chemin de la victoire, Koulibaly et ses coéquipiers ont un seul objectif en tête : « Demain, nous entrerons sur le terrain avec la volonté de gagner, de prendre ces trois points et de nous replacer au mieux dans la course ».



Actuellement troisième du groupe B avec 9 points, derrière le Soudan (1er, 11 points) et la RD Congo (2e, 10 points), le Sénégal devra impérativement s’imposer face au Togo ce mardi 25 mars au stade Abdoulaye Wade (21h00 GMT) pour se relancer dans la course à la qualification.