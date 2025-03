Éliminatoires Mondial 2026 : Les « Lions » lancent leur regroupement avec 14 joueurs présents

Le regroupement de l’équipe nationale du Sénégal a débuté ce lundi 17 mars en préparation des 5e et 6e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les « Lions » affronteront le Soudan le 22 mars, suivi du Togo le 25 mars.



Pour lancer cette campagne, Pape Thiaw et ses joueurs ont entamé leur premier entraînement dans l’après-midi sur la pelouse du terrain annexe du Stade Abdoulaye Wade.



Sur les 26 joueurs convoqués, 14 étaient présents pour cette première séance. Parmi eux, plusieurs cadres de l’équipe tels que Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr.



Assane Diao, la grande attraction de ce rassemblement, a également pris part à l’entraînement après son arrivée au Sénégal la veille. Cheikh Niasse et Richard Sagna étaient également de la partie.