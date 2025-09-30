Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoilera sa liste ce jeudi 2 octobre

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, dévoilera ce jeudi 2 octobre à 10h00 la liste des joueurs retenus pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Les « Lions » joueront le 10 octobre 2025 à Djouba contre le Soudan du Sud, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.
Pour ce rassemblement, le technicien devra composer sans Lamine Camara et Habib Diarra, tous deux forfaits sur blessure. En revanche, Ismaila Sarr, absent lors du précédent regroupement de septembre, fait son retour et viendra renforcer l’effectif.
Au classement du groupe B, le Sénégal occupe la tête avec 18 points, devant la RD Congo (16 pts). Le Soudan suit en 3ᵉ position avec 12 points, le Togo est 4ᵉ, la Mauritanie 5ᵉ (5 pts), tandis que le Soudan du Sud ferme la marche.
