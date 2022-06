Eliminatoires Mondial basket masculin: 20 joueurs convoqués pour la troisième fenêtre

Sur cette liste de 20 joueurs, il y a 3 joueurs locaux. Il s’agit des meneurs de l’AS Douane Mamadou Faye et Alkaly Ndour et de l’arrière du DUC, Cheikh Bamba Diallo. Parmi les joueurs qui ont enregistré leur retour en sélection, il y a Clevin Hannah (Andorre, en Espagne) qui avait raté l’Afrobasket 2021 à Kigali.



Les joueurs Gorgui Sy Dieng (Atlanta aux USA), Ibrahima Fall Faye (Monaco, France), Moussa Diagne (Andorre, en Espagne), Youssoupha Birama Faye (ASVEL, en France) n’avaient pas pris part à la 2ème fenêtre de Dakar.



Le stage démarre le 22 juin à Dakar Arena et prendra fin le 27 juin. Le départ pour l’Egypte est prévu le 28 juin.



Joueurs convoqués



Meneurs

1 BADIO El hadj Omar Brancou (Manresa Espagne)

2 FAYE Mamadou (As Douane Sénégal)

3 BOISSY Jean jacques (CB Cornella Espagne)

4 NDOUR Alkaly (As Douane Sénégal)





Arrières

5 HANNAH Clevin (Andorre Espagne)

6 NDIAYE Mohamed Alga (Ryerston Canada)

7 DIALLO Cheikh Bamba (DUC Sénégal)



Ailiers

8 MBAYE Ndiaye (Blois France)

10 DIOP Pape Moustapha (Jœuf-Homecour France)

11 GUEYE Makhtar (Hestia Menorca Espagne)



Ailiers forts

13 DIENG Gorgui Sy (Atlanta USA)

14 FAYE Ibrahima Fall (Monaco France)

15 DIAGNE Moussa (Andorre Espagne)



Pivots

16 NDOYE Youssou (Orleans France)

17 TOURE Boubacar (Roanne France)

18 DIME Malik Vanoli Cremona Italy

19 DIOP Khalifa (Gran Canaria Espagne)

20 FALL Youssoupha Birama (Asvel France)