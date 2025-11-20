Emmanuel Macron entame une tournée de cinq jours sur le continent africain

Si le point d'orgue de son voyage sera le sommet du G20, à Johannesburg, les 22 et 23 novembre, le président français entend plus largement profiter de ce déplacement pour « renouveler » la relation entre la France et l'Afrique, dans la logique d'un partenariat plus équilibré. Attendu dès ce jeudi 20 novembre à Maurice, il se rendra ensuite en Afrique du Sud, au Gabon et en Angola.



Lors de sa tournée dans quatre pays du continent africain qui démarre ce jeudi 20 novembre, Emmanuel Macron va faire la promotion d'un partenariat renouvelé, « gagnant-gagnant », à travers des engagements pour la jeunesse, l'environnement, la culture ou encore l'économie.



Première étape du voyage du chef de l'État, Maurice occupera une place particulière dans sa tournée. Trente-deux ans après le dernier déplacement d'un président français sur l'île, celui-ci entend en effet donner un nouveau dynamisme à la relation entre Paris et Port Louis, le pays restant très attaché à sa francophonie et étant considéré dans l'Hexagone comme un « voisin » stratégique du fait de sa proximité avec Mayotte et l'île de la Réunion. Mais cette fois, Emmanuel Macron devrait avoir d'autant plus à coeur de soigner ses relations avec le Premier ministre Navin Ramgoolam que la France a récemment essuyé aussi un revers dans la région avec la chute du président malgache Andry Rajoelina qui était perçu comme un allié de Paris...



Si, en marge de la relance du dialogue au plus haut niveau entre les deux nations, des échanges dans le domaine de la tech et de l'économie numérique sont au programme, la visite du président français à Maurice sera surtout marquée ici par la signature de plusieurs accords de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau, de l'éducation mais aussi de la sécurité maritime. Ce dernier sera centré sur la lutte contre la pêche illicite et le narcotrafic alors qu'une bonne partie du commerce maritime mondial transite par la région.



Première visite d'État au Gabon depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema

Après Maurice, Emmanuel Macron s'envolera pour l'Afrique du Sud où, avant de participer au sommet du G20, à Johannesburg, à partir du samedi 22 novembre, il participera la veille à une séquence mémorielle à Pretoria, journée qui sera marquée aussi par le lancement d'un conseil d'affaires franco-sud africain sur le modèle de ce qui existe déjà entre la France et le Nigeria.



Puis, Emmanuel Macron prendra la direction du Gabon afin de « confirmer et approfondir » un partenariat qualifié d'« excellent, renouvelé et tourné vers le futur » par l'Élysée. Il s'agira de la première visite d'État du président français à Libreville depuis que Brice Oligui Nguema est arrivée au pouvoir.



Enfin, la tournée africaine du président s'achèvera en début de semaine prochaine à Luanda, en Angola, avec le sommet Union européenne-Union africaine. L'objectif de la réunion sera notamment d'évaluer les progrès réalisés depuis le dernier sommet conjoint qui s'était déroulé à Bruxelles, en 2022, alors que la France occupait la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.