Emploi salarié du secteur moderne : la Dpee annonce une hausse de 4%

À fin novembre 2023, l'emploi salarié du secteur moderne s'est accru de 4,0%, en variation mensuelle, en liaison avec la hausse des effectifs dans les secteurs secondaire (+2,0%) et tertiaire (+5,5%), selon le Dpee (Direction de la Prévision et des Etudes économiques.

En détail, des gains nets d'emploi sont enregistrés dans l'industrie (+2,6%), les Btp (+4,1%), les services (+5.4% et le commerce (+5,9%), sur la période.



Sur une base annuelle, le secteur moderne a enregistré une augmentation de 12,0% de ses effectifs, au mois de novembre 2023, grâce à la bonne tenue de l'emploi dans l'industrie (+23,6%), le commerce (+11,3%), (+4,8%) et les services (+0,6%), dans une moindre mesure, informe Libération.