En colère, Macky menace: « j’ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai... "

A Kaffrine, pour le compte de sa tournée économique qui a démarré depuis le lundi 13 novembre, le Président Macky Sall a profité de l’occasion pour encore menacer ceux qui selon lui veulent mettre le pays dans le chaos. Devant ses ministres Macky Sall s’est voulu clair. « Je suis connu pour être un homme de paix et de dialogue, mais il y a des choses que je ne vais pas accepter de ma vie. On ne doit jamais accepter qu'on nous marche sur les pieds », a-t-il soutenu.



Avant de poursuivre en menaçant: « ceux qui pensent pouvoir semer le chaos dans ce pays. Ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ceux qui pensent que je vais capituler devant ces forces intérieures ou extérieures n'ont rien compris. J'ai renoncé au pouvoir mais jusqu'au jour où je vais passer le témoin au futur Président, et j'espère que ce sera vous (Il désigne Amadou Bâ), je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Ceux qui veulent le tenter n'ont qu'à essayer, on verra. Ça suffit ».

Cécile Sabina BASSÈNE (Stagiaire)

div id="taboola-below-article-thumbnails">