Encore un vendredi meurtrier à Gaza lors de la traditionnelle "Marche du retour"

Un manifestant palestinien a trouvé la mort, vendredi 11 mai, alors qu'il manifestait à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec Israël.



Au moins 170 autres personnes ont été blessées par des militaires israéliens, selon des médecins gazaouis. Sept sont dans un état critique, dont un adolescent de 16 ans atteint d'une balle en plein visage.



Les Palestiniens s'étaient rassemblés une nouvelle fois dans le cadre de la "Grande marche du retour", une initiative qui devrait culminer mardi prochain, 15 mai, jour anniversaire de la Nakba (la catastrophe) vécue par des centaines de milliers de Palestiniens déplacés lors du conflit autour de la création de l'État d'Israël en 1948.



Depuis le début du mouvement, il y a six semaines, au moins 44 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens le long de la frontière Gaza-Israël.



Dans un rapport publié vendredi, l'ONG Save the Children estime qu'au moins 250 enfants gazaouis ont été atteints par des balles réelles lors des manifestations, qui ont débuté le 30 mars, et qu'au total, près de 700 enfants ont été blessés depuis le début des rassemblements palestiniens en lisière de la bande de Gaza.



