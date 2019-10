Enfants égorgés à Touba : "la prise en charge psycho-sociale de la famille sera assurée par l'Etat" (ministre)

La prise en charge psycho-sociale des parents des enfants égorgés sur la route de Darou Rakkhmane, à Touba, sera assurée par l’Etat du Sénégal. L’annonce a été faite par le ministre de la femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng, venue présenter les condoléances de la République à la famille éplorée et aux proches.



« Le président de la République, Macky Sall, nous a instruit en ma qualité de ministre de la femme, de la Famille et du Genre, de venir porter le message de condoléance de la République aux parents et aux proches », a-t-elle déclaré.



Le ministre Ndèye Saly Diop Dieng a assuré que: « Toutes les dispositions seront prises pour poursuivre le drame, poursuivre la voie judiciaire de ce qui s’est passé avec les enfants qui ont été tués lâchement ». Avant d’annoncer que « la prise en charge psycho-sociale de la famille sera prise par l’Etat ».



À la tête d’une forte délégation, le ministre s’est, à la suite rendu, à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba où le père des enfants a été interné après sa tentative de suicide. Les deux (2) enfants seront inhumés aujourd'hui aux cimetières Bakhaya de la ville sainte.