Engagement du Sénégal à réhabiliter Karim Wade devant les Nations Unies: la vidéo qui enfonce l'Etat du Sénégal

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a, via un communiqué, démenti, suite à la publication par les médias en ligne, l’engagement pris par la ministre-conseillère Fatou Gaye devant le Comité des Nations Unies à « réhabiliter » Karim Wade, condamné pour enrichissement illicite par la Crei. PressAfrik est en mesure de vous révéler que l'Etat a bel et bien pris l'engagement « d'indemniser» Wade fils, mais à la seule condition que « l'intéressé puisse venir se présenter afin que les juges compétents puissent déterminer l'ampleur du préjudice». Regardez!