Environnement: la Côte d'Ivoire mise sur les drones pour reboiser ses forêts

Équipé d’un réservoir de 20 litres et de cinq hélices, le drone-planteur d’arbres est fièrement présenté à l’auditoire par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi. Francis Owusu est le PDG du groupe SKT Aero, la start-up qui conçoit ce drone. Il tient dans ces mains des petites boules de terre qui contiennent des semences d’arbres (« seed balls »).



« On a développé ce système qui permet de faire l'épandage des seed balls. On est capable d'épandre plus de 2 500 de seed balls en 15 minutes. En une heure de vol, on va couvrir presque 9 hectares », explique-t-il.